Les Misérables, Taylor Swift ricorda l'audizione fallita con Eddie Redmayne: "Fu orribile"

Ospite nell'ultima puntata del Graham Norton Show, Taylor Swift ha avuto modo di ricordare il suo provino sostenuto per Les Misérables, il musical di Tom Hooper che vedeva nel cast Hugh Jackman, Anne Hathaway e Eddie Redmayne, presente anch'egli al talk show per presentare il suo ultimo film The Good Nurse. Per la Swift il suo provino fu pessimo.

All'inizio della sua carriera alla Swift era stato offerto un ruolo di supporto nell'adattamento cinematografico musicale di Les Misérables di Tom Hooper, nel ruolo di Éponine, ma alla fine il ruolo è andato all'attrice Samantha Barks.

Nel corso del talk show di Graham Norton, Swift e Redmayne hanno raccontato le sorprendenti circostanze del loro primo incontro, un incontro da brividi durante un provino di Les Misérables. Swift ha rivelato di aver effettivamente fatto il provino per il ruolo di Éponine, anche se non era chiaro se sarebbe stata più adatta a quel ruolo o a quello di Cosette, il che significa che era sicura che non avrebbe ottenuto nessuno dei due ruoli. Tuttavia, ha continuato il processo per incontrare Redmayne, anche se il loro incontro non è andato proprio come si aspettava, dato che hanno provato la scena della morte di Éponine.

La Swift ha ricordato: "Non avrei mai avuto questo ruolo. Ma mi hanno detto: 'Vuoi venire a Londra per un ultimo provino con Eddie Redmayne?'. E io: 'Mi sembra un'esperienza che voglio fare nella vita'. [Rivolgendosi a Redmayne] Sei uno dei miei attori preferiti, hai un talento incredibile. Così ho pensato: 'Sì, andrò a Londra'. Sono arrivata lì e mi hanno detto: 'Ok, vogliamo davvero farti assomigliare a Eponine... Per questo ti dipingeremo i denti di marrone'. E io: 'Quindi lo farete dopo che avrò incontrato Eddie Redmayne, giusto? Non è una cosa che si fa prima, io incontro le persone e poi voi fate i denti marroni'. E loro: 'Oh, no, tutti ti incontreranno con i denti marroni e ti faremo delle grandi occhiaie, come se fossi vicino alla morte', e io: 'Questo è già un incubo per me...'.

Redmayne ha quindi aggiunto: "Il mio ricordo più nitido di quel momento è che ero appena stato al Pizza Express e avevo mangiato del pane all'aglio. Pensavo che avremmo cantato singolarmente, ma non è andata così... era così strano perché Taylor era vestita completamente da Éponine e io ero in tuta da ginnastica. Ci hanno fatto cantare, mentre io sapevo solo di aver mangiato del pane all'aglio".

La Swift ha quindi concluso il racconto: "E io avevo i denti marroni! Tu piangevi e io pensavo che fosse solo per il mio aspetto. È bello sapere che in quel momento eravamo entrambi in difficoltà".

Eddie Redmayne è protagonista di The Good Nurse, uscito la scorsa settimana su Netflix, mentre Swift è nelle sale italiane con Amsterdam, mentre una settimana fa è uscito il suo ultimo album, Midnights. Christian Bale ha cantato con Taylor Swift e ha raccontato di come l'ha presa sua figlia.