Leprechaun Returns: primo poster dal nuovo film della saga

Come annunciato tempo, questo 11 dicembre in USA arriverà - ma soltanto in versione digitale - Leprechaun Returns, nuovo capitolo nella saga horror di culto odiata da molti critici.

Oggi vi mostriamo il primo poster di questo nuovo episodio - l'ottavo della saga! -, che potete visionare qui sotto. Questa volta, il nostro antieroe (!!!) tornerà a reclamare la sua pentola d'oro in una proprietà gestita da due sorelle... chiaramente, per arrivarci, il nostro finirà per fare una carneficina e le sorelle saranno le uniche che potranno fermarlo.

Questa volta il personaggio principale sarà interpretato da Linden Porco, che prenderà il posto di Warwick Davis, che aveva dato il volto al Leprechaun nei primi film della serie. La regia è affidata a Steven Kostanski; nel film ritornerà anche Mark Holton.

Leprechaun Returns è l'ottavo film della serie. Il primo film arrivò nei cinema nel 1993 con David nei panni del Leprechaun e Jennifer Aniston, al suo debutto cinematografico, come protagonista. Nonostante le critiche negative, il film fu un discreto successo tanto da spingere i produttori a realizzare un sequel, uscito nei cinema nel 1994. La pellicola non generò lo stesso successo ma i produttori vedevano il personaggio come un potenziale franchise, dunque furono realizzati ben 4 sequel (1995, 1997, 2000 e 2003), tutti prodotti per l'home video. E' del 2014 un reboot, sempre realizzato per l'home video, titolato Leprechaun: Origins.