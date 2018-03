Leprechaun: Returns, il mostriciattolo verde tornerà nel 2019 su Syfy, ecco il video!

Nel giorno dei festeggiamenti di San Patrizio, Syfy ha pubblicato un trailer a sorpresa che annunciava, un nuovissimo capitolo del prodotto di culto Leprechaun. Nella clip di 41 secondi, il Lepricano tornerà a devastare civili ignari, per continuare la sua inarrestabile ricerca del tesoro.

"Le mie dita prudono, sto uccidendo di più", dice con gioia. "Perché non tentiamo la fortuna e scommettiamo oro su di me? Se cade testa, farò come ho detto; ma se cade croce? Inizierò una nuova furia omicida."

Diretto da Steven Kostanski (The Void), Leprechaun: Returns sarà presentato in anteprima a marzo 2017 su Syfy con una sceneggiatura scritta da Suzanne Keilly (Ash vs Evil Dead). Taylor Spreitler (Kevin Can Wait) è il protagonista e, nel cast ci saranno anche Pepi Sonuga, Sai Bennett e Linden Porco nei panni del Lepricano. (Sostituirà Warwick Davis, che ha interpreato originariamente la parte.) Mark Holton, il co-protagonista del film originale, tornerà per interpretare Ozzie, l'amabile nerd che è stato quasi ucciso dalla minaccia verde nel primo film del franchise.

Secondo Syfy Wire, il film si svolge 25 anni dopo gli eventi raccapriccianti del film del 1993, in cui il malvagio elfo verde ha lasciato dietro di sé una scia di corpi eviscerati nella mentre cercava la sua pentola d'oro. Mentre il film del '93 vedeva il mostro intento a terrorizzare Tory Redding (interpretata da Jennifer Aniston, in un ruolo che probabilmente preferirebbe dimenticare), Leprechaun: Returns seguirà il goblin verde mentre minaccia un gruppo di sfortunate ragazze della sorellanza, che risvegliano accidentalmente il piccolo mostro mentre costruiscono - rumorosamente - una nuovissima casa delle consorelle.

Leprechaun Returns sarà l'ottavo film della serie e ignorerà completamente Leprechaun: Origins, il tentativo del 2014 di un riavvio della saga, con protagonista Dylan Posti (meglio conosciuto con il suo nome da wrestler Hornswoggle). Il fatto che Keilly stia scrivendo la sceneggiatura è promettente per il prodotto, considerando che il suo lavoro su AshZ e Evil Dead di STARZ è stato in grado di bilanciare in modo efficace stralci di commedia con pezzi cruenti.

Leprechaun: Returns arriverà a marzo 2019 su Syfy.