Leprechaun, Felipe Vargas dirigerà il prossimo film sul simbolo del folklore irlandese

Leprechaun è il franchise più longevo nella storia di Lionsgate e ora un nuovo titolo horror è all'orizzonte, pronto a terrorizzare una nuova generazione di spettatori. A dirigere il nuovo film sarà Felipe Vargas, regista pluripremiato per il cortometraggio Milk Teeth, che lavorerà ad una sceneggiatura scritta da Mike Van Waes.

Una delle leggende del cinema horror Roy Lee, produrrà il film con la sua Vertigo Entertainment. Il primo film della saga Leprechaun risale al 1993 con protagonista Warwick Davis, nel ruolo del leprecauno lustrascarpe, protettore dell'oro e dispensatore di vendetta. Il film è noto anche per esser stato il debutto cinematografico di una giovanissima Jennifer Aniston.



Davis ha interpretato l'astuto gnomo in ben sei film e dal 2000 sono entrati a far parte dell'universo Lionsgate, trasformando la saga low budget in un franchise precursore di Hunger Games, Saw e John Wick. Recuperate sul nostro sito il trailer di Leprechaun Returns, l'ultimo capitolo cinematografico.



"Trent'anni dopo il suo debutto, questo franchise lancia ancora un incantesimo e siamo entusiasti di riproporlo con una nuova visione. Roy [Lee] e Miri [Yoon] sono due dei nostri produttori più fidati, soprattutto di questo genere, e siamo entusiasti della visione di Felipe [Vargas] del film come regista. Nelle sue mani questo film dovrebbe essere molto spaventoso e divertente" ha dichiarato Erin Westerman presidente della produzione Motion Picture Group di Lionsgate.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Leprechaun: Origins.