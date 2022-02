Leonora Addio: trailer per il film di Paolo Taviani in concorso alla Berlinale 2022

01 Distribution ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Leonora Addio, film che vede il ritorno alla regia di Paolo Taviani, per la prima volta in solitaria dopo la morte del fratello Vittorio avvenuta nel 2018. La pellicola, ispirata alla vicenda reale del viaggio delle ceneri di Pirandello, è l'unico in Concorso alla Berlinale 2022.

Prima regia di Paolo Taviani dopo la morte di Vittorio, Leonora Addio racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: “Il chiodo” dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.

Queste le parole del regista sul suo nuovo film, l'unico italiano in concorso al Festival internazionale del cinema di Berlino quest'anno: "Il grottesco delle ceneri sballottate dal caso e dalla stupidità umana pare uscito dalla stessa penna di Pirandello: il paradosso, il ridicolo che scivolano nell’assurdo. Come assurdo è il furore tragico di “Il chiodo”, la seconda storia del film ispirata a Pirandello da un fatto di cronaca a Brooklyn: ‘bambina uccisa da un ragazzo italiano’. Qui la verità della cronaca si fonderà con un’altra verità, quella del film".

Nel cast della pellicola troviamo Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli e con la voce di Roberto Herlittzka. In concomitanza con la proiezione al Festival di Berlino, Leonora Addio uscirà nelle sale italiane il 17 febbraio prossimo. L'ultimo film dei fratelli Taviani è Una questione privata con Luca Marinelli, uscito nel 2017.