Leonora Addio, Paolo Taviani torna alla regia con un film ispirato a Pirandello

Senza il compianto fratello Vittorio, scomparso nel 2018, Paolo Taviani torna dietro la macchina da presa con un nuovo film in cantiere, Leonora Addio. A riportarlo è Variety. Il progetto prenderà spunto da un racconto di Pirandello e si tratta di un lavoro che Paolo sostiene di aver programmato tempo fa insieme al fratello Vittorio.

Attualmente Leonora Addio è in fase di riprese a Cinecittà, per poi spostarsi in Sicilia. La produzione dovrebbe concludersi a fine ottobre. Un dramma surreale con Pirandello sullo sfondo, proprio come in Kaos del 1984:"Ci aveva ispirato la novella Il chiodo, per la dimensione grottesca e surreale. Ma non cerco di essere fedele a Pirandello" ha precisato Taviani.



La complessa narrazione di Leonora Addio intreccia un racconto di tre surreali funerali di Pirandello con la storia dell'omicidio di un giovane immigrato siciliano a Brooklyn, ispirato a Il chiodo, racconto pubblicato poco prima della morte di Pirandello.

"La conclusione di questi due racconti ricorderà al pubblico che la vita è teatro e tutto è spettacolo". Il cast del film include Fabrizio Ferracane, fresco vincitore del David di Donatello per il ruolo ne Il traditore di Marco Bellocchio, Massimo Popolizio e diversi attori bambini, definiti 'fantastici' dallo stesso regista.

La colonna sonora è composta dal premio Oscar Nicola Piovani. Taviani ha specificato che una componente del film comprende materiali d'archivio che ripercorrono la storia italiana attraverso i decenni dagli anni '40 in poi e anche spezzoni di classici del cinema italiano che celebrano l'epoca d'oro del Dopoguerra.

"Vittorio e io consideravamo quest'epoca importante quanto il Rinascimento. I giovani d'oggi non conoscono la grandezza del cinema italiano" ha chiosato Taviani.

Vittorio Taviani è scomparso nel 2018 e il fratello Paolo torna sul set a distanza di tre anni da Una questione privata, tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio.