Leonardo Pieraccioni contro Salt Bae:'Con un pezzo di braciola ti compri il motorino!'

Con la consueta ironia il regista e attore toscano Leonardo Pieraccioni ha commentato in un video su Instagram uno scontrino salatissimo pubblicato dallo chef Salt Bae. Il conto pagato in uno dei ristoranti di Bae è di ben 160.000 euro, pagato da un gruppo di amici. Pieraccioni non ha resistito e ha commentato il conto.

"Ha pubblicato un conto da 160.000 euro dicendo, 'Vedete, quando la gente vuole spende!'. Tutti si sono scandalizzati, 'È troppo, è troppo!'. Io invece sono andato a vedere: ragazzi, due braciole dorate 1.450 euro. Vuoi mettere? Vino Pétrus: anche lì, che sarà mai! Io me la immagino una bella famigliola di campagna che entra dentro e dice: 'Che si fa amore oggi? Si beve cinque bottiglie di vino Pétrus oppure si compra un bilocale alla bimba che si sposa? Ma no, che ce ne frega, beviamo, al bilocale ci si pensa quando la nonna more. Con un pezzettino di braciola, la rivendi e ti compri il motorino".



Leonardo Pieraccioni - il suo ultimo film, Il sesso degli angeli è disponibile su Sky - non è nuovo a video sui social nei quali commenta vicende bizzarre o che hanno scosso l'opinione pubblica.

Qualche settimana fa in un video su Instagram si era rivolto a Blanco dopo lo sfogo del cantante sul palco di Sanremo durante il quale aveva preso a calci le rose della scenografia dell'Ariston, per invitarlo a sistemare anche il proprio giardino, che aveva bisogno di essere sistemato.



