Leonardo Pieraccioni dimentica Laura Torrisi: ecco chi è la nuova fidanzata

La storia sentimentale di Leonardo Pieraccioni non è mai stata un segreto per nessuno: per quasi un decennio l'attore è stato fidanzato con Laura Torrisi, conosciuta proprio sul set del suo film Una Moglie Bellissima.

Storia d'amore che, come probabilmente molti di voi ricorderanno, naufragò quando fu proprio Torrisi ad ammettere di aver tradito il compagno; a distanza di alcuni anni, però, il regista e attore fiorentino sembra finalmente pronto a rimettersi in pista.

In questi giorni Pieraccioni è infatti stato fotografato con la nuova fidanzata, che risponde al nome di Teresa Magni. Su di lei, però, non si sa praticamente nulla: Magni non appartiene al mondo dello spettacolo e si tratta dunque di un personaggio ignoto al gossip nostrano. Riservata e poco presente sui social, la nuova compagna del comico toscano ha 39 anni, esattamente come lui vive a Firenze, dove presumibilmente si sarebbero conosciuti, ed ha una figlia avuta da una relazione precedente.

Secondo quanto riportato da Diva e Donna, comunque, i due starebbero insieme già da un paio d'anni: la coppia avrebbe però scelto di mantenere il massimo riserbo sulla relazione... Fino alle foto circolate negli ultimi giorni, almeno. A proposito di donne e Pieraccioni: scopriamo cosa fa oggi la protagonista de Il Ciclone.