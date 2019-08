Leonardo DiCaprio ha visitato in incognito gli scavi di Pompei ed Ercolano

Leonardo DiCaprio è giunto in Italia insieme a Quentin Tarantino e Margot Robbie per presentare C'era una volta a Hollywood, ultima fatica dell'acclamato regista che vede tra i protagonisti anche Brad Pitt. Tra un'intervista e l'altra, però, la star di Titanic ha deciso di visitare uno dei luoghi più affascinanti del Bel Paese.

Ieri DiCaprio è stato infatti avvistato nel sito archeologico di Pompei, dove per evitare trambusti si è recato poco prima della chiusura con tanto di guardie del corpo e cappuccio in testa. Poco prima l'attore aveva fatto visita anche a Ercolano. In calce alla notizia potete trovare alcune foto dell'avvistamento.

Pochi giorni da DiCaprio ha partecipato alla conferenza di presentazione di C'era una volta a Hollywood, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 18 settembre, in compagnia della Robbie e di Tarantino. Date un'occhiata al resoconto del nostro incontro con Tarantino.

Nona pellicola del regista americano, assente dal grande schermo dall'uscita di The Hateful Eight nel 2015, C'era una volta a Hollywood vede DiCaprio nei panni di Rick Dalton, un attore che cerca di farsi spazio nella turbolenta Hollywood del 1969. Ad aiutarlo ci sarà il suo migliore amico e stunt-man.man Cliff Booth (Pitt), ma le cose cambieranno con l'arrivo della sua nuova vicina Sharon Tate. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra speciale su C'era una volta a Hollywood.