Leonardo DiCaprio, un video in stop-motion ricorda i suoi successi: li riconoscete tutti?

Leonardo DiCaprio merita un posto in quella schiera di attori capaci di scegliere sempre il progetto giusto: dando uno sguardo alla filmografia del nostro risulta davvero difficile indicare anche un solo film brutto o di dubbio gusto, mentre si ha l'imbarazzo della scelta in quanto a successi e veri e propri capolavori.

Non è un compito facile, dunque, riassumere una carriera incredibile come quella del buon Leo in poche tappe: a provarci è però stato un video in stop-motion che è possibile trovare da qualche ora su Instagram, in cui possiamo rivedere alcuni dei film più iconici della carriera di DiCaprio.

Il nostro consiglio è di mettervi alla prova e cercare di riconoscerli tutti (non dovrebbe essere troppo difficile, in fondo): nel caso in cui non vogliate sforzarvi, il video parte con Prova a Prendermi per proseguire con una versione alternativa di Titanic (stavolta è il povero Jack a salvarsi a discapito di Rose) seguita da Revenant, The Wolf of Wall Street, Inception e Il Grande Gatsby.

Avete riconosciuto tutti i film in questione senza il nostro suggerimento? Fatecelo sapere nei commenti!