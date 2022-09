Leonardo DiCaprio e le under 25, battute agli Emmy:'Zendaya troppo vecchia per lui'

La scorsa notte negli USA sono stati consegnati gli Emmy, i principali premi dell'industria della tv. Durante il monologo d'apertura dello show, Kenan Thompson si è lanciato in una battuta nei confronti di Leonardo DiCaprio e della sua presunta abitudine a rompere con le proprie fidanzate dopo il loro venticinquesimo compleanno.

La recente rottura di DiCaprio con Camila Morrone ha riaperto il dibattito. Morrone aveva da poco compiuto 25 anni.

Thompson non si è fatto sfuggire l'occasione di ironizzare sulla questione, citando anche Zendaya. Ecco le sue parole dal palco:"Zendaya ha appena compiuto 26 anni, buon compleanno. 26 è un'età strana a Hollywood..." ha dichiarato Thompson, riferendosi chiaramente a DiCaprio.



"Voglio dire, sei abbastanza giovane da poter interpretare una studentessa delle superiori ma sei troppo vecchia per uscire con Leonardo DiCaprio" ha concluso il comico.

Zendaya ha reagito mettendosi la testa fra le mani. Non è la prima volta che Leonardo DiCaprio viene preso in giro per questo dettaglio.



Riferendosi a DiCaprio, Amy Schumer agli Oscar disse:"Ha fatto così tanto per combattere il cambiamento climatico e lasciarsi alle spalle un pianeta più pulito e più verde... per le sue fidanzate". Ovviamente la presunta avversione di Leonardo DiCaprio a frequentare donne che hanno superato i 25 anni sembra poter già essere smentita dai nuovi rumor che circolano: pare che la star di Titanic e The Wolf of Wall Street stia frequentando la modella Gigi Hadid. La sua età? 27 anni.



Ecco tutti i vincitori dei premi Emmy 2022.