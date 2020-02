Leonardo DiCaprio in trattative per la parte dello stuntman Evel Knievel

Il vincitore dell'Oscar Leonardo DiCaprio è in trattative per recitare in un prossimo film biografico su Evel Knievel, leggendario stuntman statunitense inserito nella Hall of Fame dei Motociclisti.

Il famoso temerario è stato già interpretato al cinema da Sam Elliot e George Hamilton, e qualche anno fa si era parlato di un biopic diretto da Martin Scorsese.

Da allora i nomi legati al progetto sono stati molti, compresi quelli di Darren Aronofsky e Channing Tatum, ma secondo The Illuminerdi, Leonardo DiCaprio è in pole position per la parte in un film Paramount Pictures che sarà sceneggiato da Terence Winter, autore nominato all'Oscar per il copione di The Wolf of Wall Street. Nel corso della sua carriera, Winter ha anche scritto diversi episodi di Boardwalk Empire e The Sopranos.

Attivo dal 1966 al 1981, si è conquistato il titolo di stuntman motociclista più famoso al mondo: fra le sue numerose imprese impossibile non ricordare il tentativo di saltare le cascate Shoshone nello Snake River Canyon in Idaho l'8 settembre 1974, evento sportivo spesso citato negli elenchi dei più seguiti di ogni tempo. Ha avuto una lunga e brillante carriera segnata anche da numerosi incidenti ed infortuni, ed è deceduto nella sua residenza a Clearwater, in Florida, all'età di 69 anni in seguito a complicazioni da fibrosi polmonare idiopatica, patologia di cui ha sofferto per molto tempo.

Il prossimo progetto di DiCaprio, comunque, sarà Killers of the Flower Moon, atteso thriller in costume che lo vedrà collaborare con Robert De Niro per la regia di Martin Scorsese.