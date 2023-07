Leonardo DiCaprio è ancora terribilmente imbarazzato da questa foto virale

Quando si pensa a Leonardo DiCaprio negli anni '90, una delle prime immagini che viene in mente riguarda sicuramente Titanic e i primi film importanti della sua carriera. Ma se in molti ricordassero una imbarazzante foto con delle banane? Ad anni di distanza, la cosa sembra ancora persare all'attore.

Insomma, neanche Leonardo DiCaprio è al riparo da clamorosi errori di giudizio. Negli anni '90, l'attore fu protagonista di un bizzarro ed improponibile servizio fotografico. Nonostante per anni l'interprete abbia sperato che le foto scomparissero dalla circolazione sono ancora lì, pronte a ritornare nei momenti meno opportuni. Agli esordi della sua carriera Leonardo DiCaprio fu "consigliato" da Robert De Niro a Martin Scorsese, quindi, i momenti imbarazzanti non hanno segnato lo sviluppo successivo della sua carriera.

David LaChapelle ha dichiarato come secondo lui, DiCaprio sia ancora arrabbiato per aver posato in quel servizio fotografico circondato dalla frutta. Ovviamente, ad inizio carriera, si è disposti a fare qualsiasi cosa compreso posare con della frutta e delle banane per guadagnare qualche spicciolo in più e iniziare a lanciare la propria carriera nel mondo del cinema e della tv. "Penso che Leo DiCaprio sia ancora incazzato per aver posato con quelle banane" ha concluso LaChapelle, raccontando lo strano evento.

Nello stesso periodo il giovane DiCaprio sbarcava ad Hollywood con le sue prime interpretazioni. Lo stesso DiCaprio non ha mai voluto commentare il dibattito della porta in Titanic. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!