Leonardo DiCaprio: svelata la verità sull'abbandono di American Psycho

La regista di Amerycan Pyscho, Mary Harron ha fatto scalpore all'inizio del mese per le sue dichiarazioni che riguardavano il suo iniziale licenziamento dall'adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis a causa del suo rifiuto di accettare Leonardo DiCaprio come protagonista nei panni di Patrick Bateman.

Lei volava Christian Bale dall'inizio, mentre la produzione gli aveva praticamente imposto DiCaprio come star, dato che arrivava dall'incredibile successo di Titanic di James Cameron. La Harron ha poi sottolineato come l'attore fosse uscito dal film per divergenze creative con Oliver Stone, che lo studio assunse in itinere come sostituto di Harron, ma la co-sceneggiatrice Guinevere Turner ricorda gli eventi in modo diverso, come ha poi riferito in una storia pubblicata da Vice.



Stando alla Turner, infatti, DiCaprio avrebbe abbandonato il film a causa della crociata contro American Psycho della scrittrice Gloria Steinman: "Un mio amico, che ha appena parlato con la Steinman, mi ha detto che Gloria portò DiCaprio a una partita degli Yankee e credo che gli disse se per favore potesse abbandonare il progetto. Uscendo da Titanic, gli disse che c'erano intere schiere di ragazzine pronte a vederlo in sala nel ruolo di Bateman, e questo film era particolarmente violento nei confronti della psiche e del corpo femminile. Poco dopo DiCaprio abbandonò, quindi qual è la verità?".



Voi cosa ne pensate? Vi lasciamo alle dichiarazioni di Christian Bale su American Psycho.