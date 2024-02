Leonardo DiCaprio al Super Bowl: l'attore 'preso di mira' dalle Tartarughe Ninja

Nickelodeon è stato protagonista al Super Bowl di questa notte, con il cast di SpongeBob, Dora l'Esploratrice e soprattutto le Tartarughe Ninja che hanno preso di mira le celebrità presenti all'evento sportivo più importante dell'anno negli Stati Uniti. Tra i divi di Hollywood presenti anche Leonardo DiCaprio.

La star di Killers of the Flower Moon era fra il pubblico del Super Bowl e l'occasione era troppo ghiotta per sottolineare l'omonimia dell'attore con il leader delle tartarughe mutanti. A quel punto è comparso Michelangelo, pronto a lanciare una pizza verso l'obiettivo della telecamera.



La versione di Michelangelo è identica a quella di Tartarughe Ninja - Caos mutante, l'ultimo film d'animazione basato sull'omonima serie a fumetti del 1984, a firma Kevin Eastman e Peter Laird. Sul nostro sito potete scoprire tutte le voci famose presenti in Tartarughe Ninja - Caos mutante.

Nella clip che vi mostriamo in calce alla news, si vede anche SpongeBob che lancia una battuta sulla storia sentimentale di DiCaprio:"Leonardo DiCaprio... 25! Questa è la sua storia sentimentale!", in riferimento alla frequenza di DiCaprio di accompagnarsi a donne più giovani nonché una citazione di SpongeBob stesso.



Commenti in diretta, gag e battute, hanno caratterizzato la trasmissione di Nickelodeon in occasione del Super Bowl.

Leonardo DiCaprio è protagonista dell'ultimo film di Martin Scorsese: non perdetevi la nostra recensione di Killers of the Flower Moon.