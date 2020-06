Leonardo DiCaprio, la star scende in campo per il movimento Black Lives Matter

In questi giorni molte star di Hollywood si sono esposte pubblicamente a favore del movimento Black Lives Matter, che in questi giorni sta manifestando in diverse città americane, protestando dopo la morte di George Floyd per mano di un agente di polizia, Derek Chauvin. Tra le ultime star ad esporsi sui social ecco Leonardo DiCaprio.

"Mi impegno ad ascoltare, imparare e agire. Mi dedico a porre fine alla privazione dei diritti civili dell'America Nera, che è presente da troppo tempo. Sosterrò quegli individui, organizzazioni e coalizioni che s'impegnano a realizzare cambiamenti a lungo termine. Farò una donazione personale a ciascuna delle seguenti organizzazioni" scrive DiCaprio sul post, citando organizzazioni come Color of Change, Fair Fight Action, NAACP e Equal Justice Initiative.



La morte dell'afroamericano George Floyd, fermato dalla polizia e bloccato a terra dall'agente Derek Chauvin con un ginocchio premuto per diversi minuti sul collo ha generato una lunga catena di proteste in molte città di tutto il mondo, sia pacifiche che violente.

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo il discorso di John Boyega a Hyde Park, durante le manifestazioni di Londra.

Anche Blake Lively e Ryan Reynolds hanno pubblicamente reso nota la loro donazione alla NAACP in favore di Black Lives Matter.

Le rivolte negli Stati Uniti hanno aumentato anche le critiche nei confronti della Casa Bianca. The Rock ha attaccato la leadership del presidente Trump, in un video condiviso da molti suoi fan.