Leonardo DiCaprio, la star condivide il salvataggio delle tartarughe marine in Texas

Leonardo DiCaprio è una delle star di Hollywood maggiormente impegnate nell'attivismo ambientale e proprio con questa finalità utilizza i social. L'ultimo post pubblicato dall'attore riguarda un'operazione di salvataggio in Texas che ha coinvolto un gruppo di tartarughe marine, ad opera del Texas Parks and Wildlife Department.

DiCaprio ha riportato sul suo account il post nel quale si evidenzia l'attività svolta:"Salvataggio delle tartarughe marine! I nostri guardiacaccia e biologi hanno salvato queste tartarughe marine stordite dal gelido clima e incapaci di nuotare. Le tartarughe marine vengono portate in strutture di riabilitazione per riprendersi e poi saranno rilasciate di nuovo in natura quando il clima si riscalda. Perché non lasciare che la natura faccia il suo corso? Le tartarughe marine sono una specie minacciata. Inoltre, i canali profondi creati dall'uomo per la navigazione e il trasporto possono invogliare le tartarughe marine ad avventurarsi più in profondità nelle baie e lontano dalla sicurezza del Golfo".



Leonardo DiCaprio ormai da diversi anni si è distinto per il suo estremo impegno nella sensibilizzazione sulla consapevolezza della gravità dei cambiamenti climatici che stanno conducendo la Terra verso un un punto di non ritorno.

Nelle settimane passate, in seguito all'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, una lettera inviata da alcune star di Hollywood, tra cui DiCaprio, al presidente lo invitava a tornare ad occuparsi della questione climatica.

