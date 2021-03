Leonardo DiCaprio, Sharon Stone confessa:'Lo pagai con il mio compenso in Pronti a morire'

Tra Buon compleanno Mr. Grape e il successivo successo di Romeo + Giulietta e Titanic, Leonardo DiCaprio ha recitato in tre film nel 1995 che hanno plasmato la sua immagine di attore emergente: Ritorno dal nulla, Pronti a morire e Poeti dall'inferno. Nel western di Sam Raimi, DiCaprio recitò al fianco ad una star come Sharon Stone.

In Pronti a morire, una donna pistolera (Stone) visita una cittadina di frontiera e si scontra con il suo leader (Gene Hackman). Sharon Stone figurava anche tra i produttori del progetto e nel suo memoir racconta di aver pagato lei stessa lo stipendio di DiCaprio .



"Questo ragazzo chiamato Leonardo DiCaprio era l'unico che aveva fatto l'audizione giusta" spiegando che durante il provino il giovane era l'unico che era riuscito a piangere implorando il padre nella scena in cui il genitore sta morendo.

TriStar chiese a Sharon Stone perché voleva puntare su uno sconosciuto:"'Perché uno sconosciuto, Sharon? Perché ti tiri sempre la zappa sui piedi?' Mi dissero che se ci tenevo tanto ad averlo nel cast avrei potuto pagarlo usando parte del mio compenso".

Nel libro Sharon Stone racconta degli abusi subiti dal nonno e tra i numerosi aneddoti la star di Basic Instinct confessa un brutto episodio con il suo chirurgo.

Parlando dei colleghi, Stone ha ricordato di aver difeso anche Sam Raimi per riuscire a fargli dirigere il film, dopo la reputazione da 'regista di D-Movie' affibbiata a Raimi in quel periodo:"Ottenere un credit come produttrice da attrice è spesso considerato nel business come un atto di vanità, nel senso che ti pagano per il lavoro ma stai zitta e fuori dai piedi. Ecco perché dico subito che non accetto di non essere coinvolta nelle decisioni. Dico che sarebbe illegale e io amo lavorare rispettando le regole. Questo silenzia molte persone e dall'altra parte non c'è molta gioia".