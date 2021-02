Leonardo DiCaprio, ecco i sette film preferiti: nella lista anche due titoli italiani!

Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Esquire, Leonardo DiCaprio si è addentrato nella sua passione per il cinema, rivelando quali sono i suoi sette film del cuore. DiCaprio è impegnato attualmente sul set di Don't Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay nel quale recita con Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet e Meryl Streep.

"Quando ho avuto la mia opportunità in un film, ho guardato per un anno e mezzo tutte le più grandi opere cinematografiche. Da allora, mi sono chiesto come avrei potuto emulare tali livelli artistici; è stata questa la motivazione che mi ha spinto. Volevo lasciare qualcosa di bello sul grande schermo, come avevano fatto i miei eroi".



Tra i film citati dall'attore spicca 2001: Odissea nello spazio, su cui l'attore si sofferma:"2001 non è un semplice film, è un'esperienza spirituale. Devi immergerti nell'idea che l'intenzione di Kubrick fosse quella di farci capire la nostra relazione con l'universo. Più lo guardi, più ti poni delle domande".

Nella lista compaiono anche due titoli italiani: Ladri di biciclette di Vittorio De Sica (1948) e 8½ di Federico Fellini (1963).

Completano il quadro delle opere preferite della star Taxi Driver di Martin Scorsese (1976), La valle dell'Eden di Elia Kazan (1955), Harry, ti presento Sally di Rob Reiner (1989) e Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki (1997).



Leonardo DiCaprio reciterà in Don't Look Up di Adam McKay prima di iniziare le riprese del sesto film con Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Secondo Scorsese, paradossalmente il COVID-19 ha aiutato la lavorazione di Killers of the Flower Moon.