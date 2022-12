Leonardo DiCaprio nei sequel di Avatar per rimpatriata di Titanic? Risponde Kate Winslet

Neanche il tempo di riprendere il fiato dalle entusiasmanti immersioni di Avatar: La via dell'acqua che il sequel Avatar 3 è già dietro l angolo, e in una recente intervista promozionale con IMDb a Kate Winslet e James Cameron è stata posta la domanda che, diciamolo, tutti avrebbero voluto fargli.

I sequel di Avatar includeranno nel cast anche Leonardo DiCaprio, per mettere in scena su Pandora una grande e fantascientifica rimpatriata di Titanic? Cameron, furbo com'è, non si sbottona sull'argomento e, quasi a voler lasciare una porta aperta a questa suggestione, suggerisce che molti ruoli per Avatar 4 e Avatar 5 sono ancora disponibili e in cerca di attori che possano colmarli. Tuttavia Kate Winslet, più realista, sospetta che il suo amico potrebbe non essere molto interessato al progetto, per usare un eufemismo: "Mmm, no, sicuramente la saga di Avatar non rientra nelle corde di Leo. Diciamo che lui è più un tipo da terraferma", ha scherzato la star tra le risate generali.

A questo proposito, infatti, dovete sapere che Avatar: La via dell'acqua è stato girato in gran parte sottacqua con una nuova tecnologia, sviluppata appositamente per il film, che ha permesso a James Cameron di usare cineprese 3D e motion capture con gli attori in immersione. Per poter rimanere sott'acqua per lunghi periodi di tempo, il cast ha dovuto imparato a trattenere il respiro per diversi minuti, con la stessa Kate Winslet che ha battuto il record di Tom Cruise stabilito in Mission: Impossible - Rogue Nation raggiungendo l'incredibile risultato di oltre 7 minuti di apnea.

Per altri contenuti, scoprite tutti gli attori che appariranno nella saga di Avatar dopo La via dell'acqua: tra questi ci sono anche Vin Diesel e Michelle Yeoh.