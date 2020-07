Leonardo DiCaprio, secondo uno studio è l'attore che ha prodotto più anidride carbonica

Secondo uno studio pubblicato negli ultimi giorni, Leonardo DiCaprio sarebbe l'attore che ha prodotto più anidride carbonica durante le riprese in un singolo film nell'ultimo decennio. Il tempo consumato da DiCaprio nel ruolo di Dominick Cobb in Inception avrebbe generato 4,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Tutto questo sarebbe stato causato dai voli verso location come Tokyo, Tangeri, Parigi, Alberta e Los Angeles. Un consumo di anidride carbonica superiore del 300% rispetto a quanto consentito per una persona. L'obiettivo sarebbe di 1,2 milioni di tonnellate, secondo Buzz Bingo.

Il secondo nella lista è Christian Bale in Il cavaliere oscuro - Il ritorno, nel quale avrebbe contribuito a 4,7 milioni di tonnellate.



In generale pare che i film di Christopher Nolan, spesso ricchi di location differenti e situate in tutto il mondo, siano molto presenti nella lista.

Nolan ha girato film in Estonia, Italia, India, Danimarca, Norvegia e Inghilterra. Oltre ad aver fatto esplodere realmente un aereo 747 per una delle scene più spettacolari di Tenet.

Lo studio è stato condotto campionando le maggiori star del cinema mondiale nei film con maggior incasso nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019. I risultati sono calcolati sulla base delle loro emissioni di volo stimate per un singolo film, ipotizzando il percorso più veloce possibile intrapreso dagli attori verso le loro destinazioni e che vi siano andati soltanto una volta.

Su Everyeye trovate la recensione di Inception e la recensione di Il cavaliere oscuro - Il ritorno, entrambi diretti da Christopher Nolan.