Leonardo DiCaprio, Scorsese e De Niro: iniziate le riprese di Killers of the Flower Moon!

La Oklahoma Film + Music Office e Apple Original Films hanno annunciato congiuntamente che le riprese principali di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons, sono iniziate in queste ore in Oklahoma.

Prodotto da Apple Studios, che con i suoi film acclamati dalla critica Wolfwalkers e Greyhound ritroveremo agli Oscar 2021 questo week-end, Killers of the Flower Moon è basato sull'acclamato romanzo bestseller di David Grann: la storia è ambientata nell'Oklahoma degli anni '20 e racconta l'omicidio seriale di alcuni membri della ricca comunità petrolifera di Osage Nation, sconvolta da una questi crimini brutali. Il progetto rappresenta il ritorno di Scorsese alla regia a tre anni da The Irishman, prodotto da Netflix.

"Siamo entusiasti di iniziare finalmente la produzione di Killers of the Flower Moon in Oklahoma", ha detto Scorsese. "Essere in grado di raccontare questa storia nel paese in cui si sono svolti questi eventi è incredibilmente importante, nonché fondamentale per permetterci di rappresentare in modo accurato quel tempo e quelle persone. Siamo grati ad Apple, all'Oklahoma Film and Music Office e a The Osage Nation, in particolare voglio ringraziare tutti i nostri consulenti di Osage e della cultura locale. Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con il nostro cast e la troupe locali per dare vita a questa storia e immortalare un momento nella storia americana che non dovrebbe essere dimenticato."

Killers of the Flower Moon presenterà un cast prestigioso che, oltre ai vincitori degli Oscar Leonardo DiCaprio e Robert De Niro includerà anche il candidato all'Emmy Award Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Michael Abbott Jr., Scott Shepherd e i cantautori vincitori del Grammy Award Jason Isbell e Sturgill Simpson.



La data d'uscita è prevista per il 2022, quasi sicuramente in vista della prossima stagione dei premi.