Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del nono film di Quentin Tarantino

Dopo tanti rumor che si sono rincorsi nei mesi passati, sembra che il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino abbia scelto il protagonista del suo nono film, ancora senza un titolo ufficiale.

Variety conferma che sarà Leonardo DiCaprio il protagonista della pellicola; nel film darà il volto ad un attore che sta iniziando ad invecchiare. DiCaprio e Tarantino avevano già collaborato nell'acclamato Django Unchained.

Secondo i report Margot Robbie, la co-star di DiCaprio in The Wolf of Wall Street e la Harley Quinn di Suicide Squad, sarebbe corteggiata da Tarantino per la parte di Sharon Tate; a quanto pare il regista vorrebbe anche Tom Cruise in un ruolo da co-protagonista. Variety afferma, inoltre, che il regista sta corteggiando anche Al Pacino per una parte che sarebbe stata scritta da Tarantino espressamente per lui.

La pellicola, per ora senza un titolo, sarà girata in estate ed uscirà il 9 agosto 2019. Anche se sarà incentrata sugli omicidi della famiglia Manson, Charles Manson non sarà un personaggio principale quanto un "personaggio sullo sfondo".

Come riportato spesso, il nuovo film di Quentin Tarantino sarà incentrato sarà ambientato nel 1969 e sarà incentrato su di "un attore televisivo che ha lavorato in una serie di successo e tenta di entrare nel mondo del cinema ed è affiancato dalla sua spalla e controfigura".