Leonardo DiCaprio: tutto ciò che sappiamo sul nuovo film dopo Killers of the flower moon

Dopo la snobbatura criminale ricevuta per Killers of the flower moon, la superstar Leonardo DiCaprio è già al lavoro sul prossimo film per il quale certamente non riceverà riconoscimenti da parte dell'Academy.

Stiamo parlando ovviamente del misterioso prossimo film di Paul Thomas Anderson, che in queste ore ha ottenuto una data d'uscita ufficiale estiva per il prossimo anno: il progetto, infatti, uscirà nelle sale l’8 agosto 2025 e sarà il primo del regista ad essere distribuito nel circuito IMAX. I dettagli della trama rimangono ancora nascosti, ma il film senza titolo vedrà per protagonisti Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim e Chase Infiniti. Paul Thomas Anderson ha scritto e sta dirigendo il film, che è attualmente in produzione in California, ed è anche il produttore insieme a Sara Murphy e Adam Somner, che hanno prodotto il suo ultimo film Licorice Pizza.

In base a quello che sappiamo dalle indiscrezioni e dalle foto dal set - che nelle scorse settimane hanno mostrato Leonardo DiCaprio nei panni di un rapinatore apparentemente intento ad assaltare un furgone blindato - il film dovrebbe essere una sorta di adattamento e/o reinterpretazione di Vineland, celebre romanzo dello scrittore cult Thomas Pynchon, autore che Paul Thomas Anderson aveva già portato al cinema con Vizio di forma con Joaquin Phoenix.

Qualunque sarà la trama, però, sappiamo già che il film sarà il più costoso di sempre per Paul Thomas Anderson, con un budget letteralmente da blockbuster che si attesterà intorno ai 110-115 milioni di dollari. Di questi, 20 milioni andranno a Leonardo DiCaprio, che si conferma una delle star più pagate di Hollywood.

