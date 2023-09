Leonardo DiCaprio ruppe il naso a Daniel Day-Lewis? Ecco come andò realmente

E’ uscito il nuovo trailer di Killer of The Flower Moon con Leonardo Di Caprio. Il sodalizio tra l’attore e Martin Scorsese continua. I due avevano già collaborato in Gangs of New York, e proprio durante le riprese di quel film, circolavano dei rumour che sostenevano che Leo avesse rotto il naso a Daniel Day Lewis.

Ma davvero Di Caprio ha rotto il naso al premio Oscar per l’interpretazione in “Il petroliere”?

“No, non è vero. Lui si è rotto il naso. C'è stata una scena che forse ha dato l’impressione sbagliata. Avrebbe dovuto prendermi a testate in faccia dopo che avevo cercato di assassinarlo davanti a una pagoda. Una testata, ma non ero io. Era un cuscino o un sacco di sabbia o qualcosa del genere. È stato allora che si è rotto il naso. Si stava spaccando la faccia fuori dalle riprese. Io non ero neanche vicino alla telecamera” ha dichiarato Leo.

Di Caprio ha negato categoricamente di aver rotto il naso a Daniel Day Lewis, rinnegando assolutamente ogni tipo di violenza. Tuttavia, l’attore ha ammesso di avere partecipato ad alcune risse in passato:

“Alle medie e alle superiori sono cresciuto in un quartiere un po' malfamato ed ero molto più piccolo di adesso. Ho avuto il mio scatto di crescita solo a 15 anni. Quindi ho sempre dovuto lottare per avere credibilità a scuola e sono finito con altri ragazzi più duri e forti di me.”

L’attore ha sempre interpretato dei ruoli diventati cult all’interno del mondo del cinema, ma secondo alcune clamorose indiscrezioni, Leonardo Di Caprio sarebbe dovuto essere Anakin Skywalker in Star Wars.