Leonardo DiCaprio, il nuovo ruolo è spettrale: Jim Jones, leader di una vera setta suicida

Leonardo DiCaprio è in trattative finali per recitare e produrre in Jim Jones, nuovo thriller incentrato sull'omonimo leader di una setta religiosa degli anni '70 realizzato dalla MGM.

Scott Rosenberg (Venom) ha scritto la sceneggiatura, acquistata dalla MGM in seguito ad un accordo da sette cifre. DiCaprio produrrà Jim Jones per il suo banner Appian Way insieme al presidente di produzione della società, Jennifer Davisson. Rosenberg sarà anche il produttore esecutivo del progetto. Jim Jones e la sua setta hanno orchestrato un suicidio di massa che ha causato la morte di oltre 900 seguaci nella remota comune nascosta in una giungla nei pressi di Jonestown, in Guyana, il 18 novembre 1978. Le vittime, inclusi 304 bambini, hanno bevuto Flavor Aid condito con cianuro.

Ricordiamo che Leonardo DiCaprio apparirà prossimamente in Don't Look Up di Adam McKay, nuovo film Netflix che include nel cast anche Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Ariana Grande. Inoltre, la star di C'era una volta a Hollywood e The Departed sarà visto nel 2022 anche nell'attesissimo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, film prodotto e distribuito da Apple Original Films che lo vedrà recitare insieme a Robert DeNiro. Recentemente è stato annunciato che anche Brendan Fraser sarà nel cast di Killers of the Flower Moon.

