Leonardo DiCaprio, è rottura con Camila Morrone dopo 4 anni di relazione?

Secondo quanto riporta People, il premio Oscar Leonardo DiCaprio e la modella e attrice argentina Camila Morrone si sarebbero lasciati dopo 4 anni di relazione. L'ultima apparizione pubblica della coppia risale allo scorso 4 luglio, quando trascorsero il Giorno dell'Indipendenza insieme a Malibu.

La prima apparizione in pubblico risale agli Oscar 2020, quando DiCaprio e Morrone sedettero vicini in prima fila alla consegna degli Academy Award.

La relazione con Morrone è una delle più longeve tra quelle conosciute pubblicamente della star di Titanic.



In passato DiCaprio è stato legato sentimentalmente alle modelle Kristen Zang, Gisele Bündchen, Bar Refaeli e Toni Garrn.

Dopo una brevissima liaison con Blake Lively, dal dicembre 2017 iniziò a frequentare Morrone, figlia dell'ex compagna di Al Pacino.



Tra i progetti futuri di Leonardo DiCaprio spicca il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, mentre Camila Morrone ha recentemente terminato le riprese di Marmalade con Joe Keery e reciterà nell'adattamento di Gonzo Girl al fianco di Willem Dafoe.



Di recente Leonardo DiCaprio ha partecipato allo show di Jennifer Lopez a Capri, insieme a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Al momento non sono state diffuse note ufficiali dagli entourage degli attori per confermare le indiscrezioni pubblicate dal magazine People.