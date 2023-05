Leonardo DiCaprio e Robert De Niro nel primo trailer di Killers of the Flower Moon

Come promesso dalle indiscrezioni di questi ultimi giorni, in vista del debutto al Festival di Cannes 2023 la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha pubblicato il primo teaser trailer di Killers of the Flower Moon, nuovo film diretto da Martin Scorsese.

Basato sul libro best-seller di David Grann e adattamento per il grande schermo da Eric Roth e Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon è ambientato nell'Oklahoma degli anni '20 e racconta gli omicidi seriali ai danni dei membri della nazione Osage (ricca di petrolio), una serie di crimini brutali che divenne nota come il "regno del terrore". Con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e Lily Gladstone, il film è una produzione Apple Studios, in collaborazione con Imperative Entertainment, Sikelia Productions e Appian Way. I produttori sono Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Somner, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer e Niels Juul come produttori esecutivi.

Il film originale Apple Killers of the Flower Moon uscirà prima nelle sale, in collaborazione con Paramount Pictures negli Stati Uniti e in collaborazione con 01 Distribution in Italia dal 19 ottobre, per poi essere trasmesso in streaming a livello globale in esclusiva sulla piattaforma Apple TV+.

