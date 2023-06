Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ancora insieme a Martin Scorsese per un nuovo film?

Killers of the Flower Moon è uno dei film più attesi dell'anno per diversi motivi, uno dei quali è sicuramente la prima grande volta insieme per il regista Martin Scorsese e i suoi famosi sodali Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

Ma se il film Apple TV+, in uscita in Italia il 19 ottobre con 01 Distribution, fosse solo il primo di nuovi progetti in arrivo? Nel corso di una recente intervista con Variety, infatti, De Niro ha anticipato l'esistenza di un altro misterioso film che potrebbe nuovamente riunirlo a Scorsese e DiCaprio, un progetto al quale lui e il regista starebbero lavorando da anni. "Diciamo solo che io, Marty e Leo abbiamo parlato di qualcosa. C'è questa idea che ho avuto diverso tempo fa, un'idea sulla quale io e Martin ragioniamo da anni. Probabilmente dovremmo parlarne ancora una volta e vedere se possiamo realmente farci qualcosa. Ma spero che possa venirne fuori un nuovo progetto".

Robert De Niro ha anche commentato il nuovo film di Martin Scorsese su Gesù Cristo, il secondo sulla figura religiosa in lavorazione diversi decenni dopo L'ultima tentazione di Cristo, scritto da Paul Schrader e interpretato da Willem Dafoe. "Non so chi potrei interpreterei. Ma potrei farne parte, se Martin me lo chiedesse. Ora come ora, non lo so. Non so cosa succederà. Martin sicuramente lo sa, magari penserà a qualcosa da farmi fare."

Martin Scorsese attualmente ha quattro film in fase di sviluppo, un film biografico su Jerry Garcia con Jonah Hill, un film biografico su Teddy Roosevelt, un adattamento di "The Wager" di David Grann e questo nuovo progetto film su Gesù. Nel frattempo, secondo le indiscrezioni, Leonardo DiCaprio dovrebbe recitare come protagonista nel nuovo film di Paul Thomas Anderson, le cui riprese prima dello sciopero degli sceneggiatori erano previste a Los Angeles per il mese di agosto.

Vi terremo aggiornati, rimanete con noi.