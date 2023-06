Leonardo DiCaprio, il ritorno alle origini: il premio Oscar è a Caserta

Fermi tutti: l'iconico Leonardo DiCaprio è in Italia, al Sud. Sì, è proprio così, e lo raccontano alcune delle persone fortunate che hanno avuto l'occasione di incontrarlo e magari riceverlo nelle proprie attività, come Sasà Martucci della pizzeria I Masanielli.

Ma come mai l'attore si trova proprio a Caserta?

Per chi non lo sapesse, le sue origini sono italiane. I suoi bisnonni, nello specifico, nonostante si fossero sposati in America avevano comunque origini campane. Salvatore Di Caprio e Rosina Cassella, questi i loro nomi, sono infatti nati ad Alife.

Deve essere allora significativo per l'attore di The Wolf of Wall Street quello di tornare nella sua terra natia insieme ai genitori. Con la sua famiglia DiCaprio avrebbe visitato la reggia di Caserta, e se ne sarebbe innamorato. Come biasimarlo!

I fan sono ulteriormente in trepidazione per lo spot della 500 a cui DiCaprio dovrebbe partecipare. Le riprese della pubblicità si svolgeranno in Puglia, a Lecce. Nonostante per ora si sia solamente avvistata la controfigura dell'attore, alcuni dei suoi ammiratori sperano che faccia un salto anche nella loro città.

Per concludere, vi ricordiamo che sta arrivando il nuovo film di Martin Scorsese: Killers of the Flower Moon che coinvolge De Niro e DiCaprio. Correte a dare un'occhiata al trailer ufficiale!