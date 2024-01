Leonardo DiCaprio risponde alla domanda che molti si fanno: ci si può abituare alla fama?

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della data d'uscita di Killers of the flower moon in streaming, l'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio è stato ospite del Palm Spring Film Festival, dove è stato chiamato a rispondere ad una domanda che molti 'persone normali' si fanno spesso.

Ci si può abituare al livello di fama che ti concede Hollywood? Non appena ha messo piede sul tappeto rosso dell'evento, DiCaprio è stato assalito dai fan, ai quali ha concesso il tempo di qualche stretta di mano, selfie e autografi, ma successivamente nel corso della serata l'attore ha affrontato proprio l'argomento della notorietà, una cosa con cui lui in particolare deve fare i conti praticamente da tutta la vita: "Se mi sono abituato alla fama?", ha iniziato DiCaprio durante l'intervista al Palm Spring Festival, riferendosi alla folla urlante di fan accorsi per lui. "Fortunatamente questi eventi non sono una cosa che mi capitano tutti i giorni, devo dirlo. Ma ancora oggi, si, rimango sempre molto sorpreso quando assisto a questo tipo di affluenza."

Leonardo DiCaprio è diventato una star mondiale quando aveva circa vent'anni, ed è molto probabile che il suo concetto di 'normalità' sia un po' cambiato nel corso degli ultimi tre decenni, ma certamente fa effetto sentirlo ancora sorprendersi di fronte ai fan. L'attore in effetti è noto per essere molto selettivo riguardo alle apparizioni pubbliche, e negli ultimi anni ha anche diminuito notevolmente il numero di film a cui ha preso parte: pensate che tra il 2008 e il 2015 è apparso in nove film, con anche due film all'anno, mentre dal 2015 al 2023 ha lavorato ad appena tre film, C'era una volta a Hollywood, Don't look up e Killers of the flower moon.

Per quanto riguarda il futuro, nelle scorse settimane Leonardo DiCaprio ha confermato di aver firmato per un nuovo film, senza però svelare quale: è noto che l'attore sarà il protagonista del prossimo film di Martin Scorsese, The Wager, sempre sviluppato da Apple Studios, ma il suo nome è circolato anche per il misterioso nuovo film di Paul Thomas Anderson e The Movie Critic di Quentin Tarantino.