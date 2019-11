Leonardo DiCaprio risponde alle accuse del presidente brasiliano ignorandolo

Questa mattina vi abbiamo riportato di come, sorprendentemente, Leonardo DiCaprio sia stato accusato dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro di aver finanziato gli incendi in Amazzonia.

La star di C'Era Una Volta a Hollywood ha prontamente risposto alle ridicole parole del politico, con un comunicato ufficiale postato sulla sua pagina del social network Instagram. Ironicamente, nel comunicato Bolsonaro e le sue parole non vengono minimamente menzionati.

"In questo momento di crisi per l'Amazzonia, sostengo il popolo brasiliano che lavora per salvare il proprio patrimonio naturale e culturale. Sono un esempio sorprendente, commovente e umile dell'impegno e della passione necessari per salvaguardare l'ambiente. È in gioco il futuro di questi insostituibili ecosistemi e sono orgoglioso di sostenere i gruppi che li proteggono. Sebbene meritevoli di sostegno, non abbiamo finanziato le organizzazioni interessate. Mi impegno a sostenere le comunità indigene brasiliane, i governi locali, gli scienziati, gli educatori e tutti coloro che lavorano instancabilmente per proteggere l'Amazzonia per il futuro di tutti i brasiliani."

Potete trovare il post ufficiale in calce all'articolo.



L'accusa di Bolsonaro è arrivata pochi giorni dopo che quattro membri di una squadra di vigili del fuoco sono stati arrestati con l'accusa di aver appiccato il fuoco al fine di suscitare donazioni per la loro organizzazione. Sono stati rilasciati giovedì su ordine di un giudice. DiCaprio, come noto, è un attivo ambientalista fin dal 1998, anno in cui avviò la Fondazione Leonardo DiCaprio per finanziare progetti che "proteggono la fauna selvatica vulnerabile all'estinzione". La Fondazione Leonardo DiCaprio fa parte della Earth Alliance e ha donato in beneficienza oltre $100 milioni di dollari.



Voi cosa ne pensate di questa faccenda?

