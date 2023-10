Leonardo DiCaprio rimproverato da Scorsese e De Niro sul set di Killers of the flower moon

Anche se si è una delle star più celebrate al mondo come Leonardo DiCaprio a Hollywood non si finisce mai di imparare, specialmente se i tuoi maestri si chiamano Martin Scorsese e Robert De Niro.

Parlando con il Wall Street Journal per un'intervista promozionale in occasione dell'uscita del suo nuovo film Killers of the flower moon, Martin Scorsese ha riflettuto sul rapporto professionale intessuto negli anni prima con Robert De Niro e poi con Leonardo DiCaprio, che con Killers of the flower moon lavorano per la prima volta insieme sotto la guida del grande regista (i due attori avevano collaborato anche in Voglia di ricominciare di Michael Caton-Jones, girato quando DiCaprio aveva appena 18 anni). I due attori non potrebbero avere uno stile più diversi, e nel corso dell'intervista Scorsese ha ricordato le discussioni avvenute sul set e le tante improvvisazioni nei dialoghi volute da DiCaprio e non esattamente gradite da De Niro.

“Leo a volte si lasciava andare in queste improvvisazioni infinite, infinite, infinite, allora Bob per risposta si rifiutava di dire la sua battuta", ha ricordato Martin Scorsese. “Ogni tanto, io e Bob ci guardavamo e alzavamo gli occhi al cielo, quando Leo partiva in quel modo. Lo lasciavamo fare, e dopo un po' gli dicevamo: ‘Guarda che non hai mica bisogno di tutto quel dialogo’”.

Killers of the Flower Moon esce oggi nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution. Per altri contenuti recuperate le previsioni al box office di Killers of the flower moon, che purtroppo non sono delle migliori.