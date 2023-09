Leonardo DiCaprio rifiuterebbe Titanic se potesse tornare indietro?

Titanic è, probabilmente il film per cui Leonardo DiCaprio è più conosciuto. L’attore, già sulla rampa di lancio, grazie al successo dell’opera di James Cameron era finito definitivamente sulla bocca di tutti, cominciando la sua incredibile scalata. Eppure, potendo tornare indietro, DiCaprio non è sicuro che accetterebbe di girare il film.

Dopo aver riportato della presunta nuova storia d’amore di Leonardo DiCaprio, torniamo a parlare dell’attore di The Beach per riportare di una sua vecchia intervista, datata 2008 in cui ammette candidamente di non essere sicuro che, potendo tornare indietro nel tempo e con il senno del poi, avrebbe comunque deciso di fare parte del cast di Titanic.

Durante una chiacchierata con GQ, infatti, il californiano ha raccontato il suo amore per il film Boogie Nights, a cui avrebbe potuto partecipare, salvo dover rifiutare, tra le altre cose, per lavorare in Titanic. A precisa domanda dell’intervistatore sul voler cambiare la sua scelta potendo tornare indietro nel tempo, Leo ha risposto: “Boogie Nights è un film che ho amato e che avrei voluto fare io. Non dico che avrei rinunciato a Titanic per farlo, ma sarebbe stata una direzione diversa per la mia carriera. Penso che siano entrambi fantastici e vorrei averli fatti entrambi. La verità è che se non avessi fatto Titanic non sarei stato in grado di fare i tipi di film o di avere la carriera che ho ora, di sicuro. Ma sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo se avessi fatto il contrario”.

Una sliding door che avrebbe probabilmente cambiato il volo della Hollywood che conosciamo oggi, come quella che si riferisce al casting fallito da DiCaprio per interpretare un biopic su James Dean.