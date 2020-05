Leonardo DiCaprio fu raccomandato a Martin Scorsese già da bambino: ecco perché

Stasera torna in tv Voglia di ricominciare, film del 1993 diretto da Michael Caton-Jones con un giovanissimo Leonardo DiCaprio al fianco di Johnny Depp e Robert De Niro.

Il film avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella carriera di DiCaprio, allora diciannovenne e con solo due opere alle spalle (Critters 3 e La Mia Peggior Nemica), e la star stessa l'avrebbe riconosciuto nel 2016 quando, durante il suo discorso di accettazione ai SAG Awards 2016 per The Revenant menzionò direttamente l'opera, e addirittura ringraziò proprio il regista Michael Caton-Jones durante il suo discorso agli Oscar.

Questo perché, durante la produzione di Voglia di Ricominciare, DiCaprio catturò l'attenzione di Robert De Niro, che nel film interpreta il nuovo compagno della madre del giovane Jack (DiCaprio): il leggendario attore della New Hollywood aveva visto nell'adolescente un certo potenziale, e decise di chiamare nientemeno che Martin Scorsese per raccontargli di questo ragazzino prodigio e raccomandargli di tenerlo d'occhio. Lo stesso Scorsese riferì in seguito di essere rimasto spiazzato dalle affermazioni di De Niro, dato che normalmente la star di Taxi Driver e Toro Scatenato è molto avara di complimenti per i propri colleghi (come sa bene anche Joaquin Phoenix).

Robert De Niro e Leonardo DiCaprio avrebbero recitato insieme anche ne La stanza di Marvin (1996), e da allora Scorsese passò dal leggendario sodalizio col primo ad un'altrettanto famosa collaborazione col secondo, con cui lavorò Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island e The Wolf of Wall Street. I tre collaboreranno per la prima nel prossimo Killers of the Flower Moon.