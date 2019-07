Leonardo DiCaprio e i protagonisti di C'era una volta a...Hollywood nei nuovi poster

Prosegue senza sosta la campagna promozionale di C'era una volta a...Hollywood, il nono film diretto da Quentin Tarantino e presentato all'ultimo Festival di Cannes. Sony Pictures ha diffuso nelle ultime ore moltissimi poster e banner internazionali che ritraggono Leonardo DiCaprio e il resto del ricco cast del film, atteso in Italia a settembre.

C'era una volta a...Hollywood è ambientato in California nel 1969, nel periodo in cui imperversavano gli omicidi della Famiglia di Charles Manson. L'ex star tv Rick Dalton e la sua controfigura Cliff Booth cercano di farsi strada nell'impervio mondo del cinema, in una Hollywood diventata nel corso degli anni per loro totalmente estranea. A cambiare il corso degli eventi sarà la vicina di casa di Rick, la giovane attrice Sharon Tate.



Il cast del film è ricco di grandi star, tra cui Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie nel ruolo di Sharon Tate, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Kurt Russell.

Sony/Columbia Pictures ha acquisito anche i diritti di distribuzione globale, con l'uscita americana fissata al prossimo 26 luglio.

Negli ultimi giorni è diventata pubblica la notizia che Quentin Tarantino è stato contattato da Roman Polanski, all'epoca marito di Sharon Tate, nel corso della lavorazione del film.

Nel frattempo Tarantino ha aggiunto a sorpresa una scena con Sharon Tate, che sarà uno dei personaggi fulcro della narrazione, interpretata da una star in ascesa come Margot Robbie.