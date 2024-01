Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson!

Arriva la conferma dell’indiscrezione che voleva Leonardo DiCaprio protagonista del prossimo film di Paul Thomas Anderson. La trama dell’opera del regista di Il Petroliere è ancora un mistero per quanto comincino a trapelare le prime informazioni riguardanti il cast stellare, l’ambientazione e lo stile che segneranno il nuovo lungometraggio.

Dopo aver riportato le dichiarazioni di Leonardo DiCaprio a proposito della segretezza riguardante il suo prossimo lavoro, giunge la certezza del fatto che il riferimento fosse proprio al prossimo lavoro di Paul Thomas Anderson.

Il prodotto, ancora privo di un titolo ufficiale, sarà probabilmente ambientato in epoca contemporanea e potrebbe essere uno dei lavori più commerciali del filmmaker, con tanto di budget commisurato alle ambizioni.

DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall guideranno un cast d’insieme importante che sta ancora prendendo forma con Anderson non nuovo a portare sullo schermo dei racconti d’insieme capaci di stupire per efficacia.

Il film, le cui riprese si terranno nel corso di questo 2024, potrebbe significare moltissimo per la Warner Bros. dopo un 2023 che, nonostante il grande successo di Barbie, ha riservato più di una difficoltà alla storiaca major.

In attesa di scoprire qualcosa di più sul nuovo film del pluricandidato agli Oscar e di capire meglio cosa potremo aspettarci, vi lasciamo alle indiscrezioni che riguardano la data delle riprese del prossimo film di Paul Thomas Anderson.