Leonardo DiCaprio potrebbe essere il protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Il nuovo misterioso film di Paul Thomas Anderson sta lentamente prendendo forma, e dopo le prime informazioni sulle date delle riprese una nuova indiscrezione vorrebbe Leonardo DiCaprio in lizza per un ruolo da protagonista.

A riportarlo il famoso scooper e insider Jeff Sneider, che si è addirittura sbilanciato dichiarando che il contratto tra Leonardo DiCaprio e Paul Thomas Anderson è ufficialmente siglato: al momento della stesura di questo articolo non sono emersi nuovi report in proposito, né per smentire né per confermare le informazioni in possesso di Sneider, quindi rimanete in attesa di prossimi aggiornamenti.

Le informazioni sul prossimo film di Paul Thomas Anderson, lo ricordiamo, sono a dir poco scarsissime: il regista lavora da anni su un film ambientato nella scena jazz della Los Angeles degli anni '30, ma non è detto che il film in lavorazione sia non possa essere un altro. Quello che è (più o meno) certo è che le riprese avranno luogo quest'estate a Los Angeles e dintorni, segnando l'ennesima 'collaborazione' tra PTA e la sua città natale. Per quanto riguarda Leonardo DiCaprio, che negli ultimi vent'anni ha lavorato esclusivamente con registi di prim'ordine come Clint Eastwood, Ridley Scott, Alejandro Gonzalez Inarritu, Steven Spielberg, Christopher Nolan e Quentin Tarantino in Django Unchained e nel più recente C era una volta a Hollywood, tornerà nel 2023 con Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese.

Due curiosità: negli anni '90 DiCaprio ha rifiutato il ruolo di Dirk in Boogie Nights, andato successivamente a Mark Wahlberg, mentre in Licorice Pizza appare suo padre George DiCaprio.