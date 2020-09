Leonardo DiCaprio, tutti i prossimi progetti dell'attore di C'era una volta a Hollywood

Dopo una pausa di quattro anni a seguito di Revenant - Redivivo e del primo Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista dell sua carriera, Leonardo DiCaprio è tornato lo scorso anno al cinema con lo splendido C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, film che ha segnato il suo ritorno a un costante impegno attoriale.

Non sono in verità molti i progetti di cui sarà protagonista nei prossimi anni, ma imitando quanto già fatto con Margot Robbie, oggi vogliamo elencarveli di seguito, in modo ordinato e pulito, seguendo sviluppo o data d'uscita annunciata. Eccoli:



KILLERS OF THE FLOWER MOON di Martin Scorsese (senza data): Sesta collaborazione tra DiCaprio e Scorsese, il film lo vedrà anche al fianco di Robert De Niro, altro attore feticcio dell'autore. È stato comprato da AppleTV+ ma dovrebbe approdare anche in sala, oltre che in streaming in esclusiva sulla piattaforma, per un'uscita orientativamente prevista per fine 2021.



THE DEVIL IN THE WHITE CITY di Hulu: Adattamento del libro di Erik Larson dedicato al famoso serial killer Henry Howard Holmes. Doveva essere un film ma sarà una serie limited targata Hulu e prodotta da Scorsese. Dovrebbe interpretarla sempre DiCaprio dopo Killers of the Flower Moon, ma i dettagli sono ancora molto pochi.



