Leonardo DiCaprio svela cosa vuole fare prima di compiere 50 anni nel 2024

Leonardo Di Caprio ha compiuto 49 anni di recente, e proprio per l’occasione, durante un’intervista a “Good Morning America”, è stato chiesto all’attore quali fossero i suoi piani prima di raggiungere i 50 anni d’età.

Il protagonista di Killers of the flower moon ha risposto: “Hmm. Bella domanda. Sai che ti dico? Solamente un altro film. Un film”.

Una risposta chiara quella di Leo, che non intende assolutamente prendersi una pausa dopo l’ultima opera realizzata assieme a Martin Scorsese. Difatti è già stato confermato che il sodalizio artistico tra i due proseguirà con il prossimo film del regista, The Wager, tratto dall’omonima opera di David Grann (scrittore anche di Killers of the Flower Moon). Se l’attore riuscirà a rivedersi sul grande schermo entro i 50 anni ancora non è chiaro.

Proprio di recente, tornando a parlare di Killers of the flower Moon, Leonardo Di Caprio aveva definito Scorsese come una figura paterna nel cinema, un “tesoro nazionale […] che continua ancora a realizzare film audaci e indipendenti anche se hanno un budget enorme. È un artista fondamentale di tutta questa era del cinema e non riesco a spiegare quanto ho imparato da lui”. Allo stesso modo Di Caprio ha speso delle belle parole per la sua co-star Lily Gladstone, definendola come “Il cuore di Killers of The Flower Moon”.

Se la star di Hollywood non dice mai di no a Martin Scorsese, ecco invece alcuni ruoli importanti che Leonardo Di Caprio ha rifiutato.