Leonardo DiCaprio, ecco perché l'attore non fu nominato agli Oscar per The Departed

La storia d'amore e odio fra Leonardo DiCaprio e gli Oscar è convolata a nozze grazie a The Revenant, ma prima di allora aveva fatto soffrire per anni le migliaia di fan dell'acclamata star di Titanic.

Una delle tappe più clamorose di questo rapporto tribolato è quella del 2007, quando alla 79esima edizione degli Academy Awards DiCaprio arrivò lanciatissimo con ben due film al seguito, The Departed di Martin Scorsese e Blood Diamond di Edward Zwick.

Curiosamente, però, l'attore venne nominato alla statuetta per il miglior protagonista nel secondo film, e non nel primo, ben più acclamato e destinato a lasciare il segno nell'edizione (avrebbe vinto quattro statuette, incluse le prime per la regia e miglior film nella carriera di Scorsese): questo perché entrambi i film erano targati Warner Brothers, ed essendo The Departed un film d'esemble senza un vero protagonista la major non voleva favorire DiCaprio rispetto agli altri attori e posizionarlo nella categoria dei lead actors. Per questo motivo lo studio sponsorizzò la performance dell'attore di in Blood Diamond - Diamanti di sangue (2006), che alla fine gli valse una nomination ma senza vittoria.

La star però avrebbe potuto ottenere una nomination come non protagonista nel film di Scorsese, ma in questo caso fu lui stesso ad opporsi, perché non voleva gareggiare contro i suoi colleghi: la Warner a quel punto risparmiò i milioni necessari alla sponsorizzazione della sua performance, e la doppia candidatura per DiCaprio non arrivò.

Oltre al danno, però, anche la beffa: tra Matt Damon e Jack Nicholson, l'unico a conquistare una candidatura come non protagonista fu Mark Wahlberg, che però perse in favore dell'Alan Arkin di Little Miss Sunshine, mentre DiCaprio fu battuto nella corsa al miglior protagonista dal Forest Whitaker de L'ultimo re di Scozia.

Per altri approfondimenti scoprite chi doveva interpretare Frank Costello al posto di Jack Nicholson e ai migliori film di Jack Nicholson.