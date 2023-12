Leonardo DiCaprio e la passione per gli anime: qual è il suo preferito?

Gli anime, nel corso degli anni, sono diventati sempre più mainstream soprattutto grazie al modo in cui l'animazione orientale è diventata sempre più accessibile. Grande appassionato del genere è Leonardo DiCaprio che ha ammesso di aver visto più di un titolo di questo tipo e di amarne lo stile.

Il successo di One Piece che ha battuto Sex Education nelle classifiche Netlfix, conferma quanto il mondo ami tutto ciò che riguarda gli anime e i suoi adattamenti. Grandissime personalità del cinema come Samuel L. Jackson e Michael B. Jordan hanno mostrato il loro infinito amore per questo tipo di narrazione ma, solo Leonardo Di Caprio ha ammesso quanto questa passione abbia influenzato la sua vita. Addirittura, l'attore, ha un titolo preferito al quale non rinuncerebbe per nulla al mondo.

Leonardo DiCaprio si è sempre professato un grande fan della Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki e di molti titoli che, secondo quanto raccontato, avrebbero segnato la sua infanzia e la sua adolescenza. Insomma, l'attore ha sempre dichiarato quanto ami il modo di narrare le storie così anticonvenzionale che hanno in Oriente, assegnando il titolo di suo anime preferito ad Akira, film d'azione fantascientifico del 1988 diventato un vero e proprio cult del mondo dell'animazione giapponese.

