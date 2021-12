Leonardo DiCaprio: perchè il papà George appare in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson?

Oltre all'emergente Alana Haim, a Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour), Sean Penn, Bradley Cooper e Benny Safdie, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson include anche la partecipazione di George DiCaprio, padre del più famoso Leonardo DiCaprio.

Il papà della star di Titanic e The Departed è uno scrittore, produttore e performance artist che nel corso della sua carriera ha lavorato anche nel mondo dei fumetti underground. La storia della sua partecipazione al nuovo film di Paul Thomas Anderson è emersa da un'intervista che il regista ha rilasciato al New York Times in queste ore:

"Ho creato l'immagine di un tipo che possedeva un negozio di parrucche e che vendeva questi letti ad acqua, ma non riuscivo a trovare una faccia adatta al ruolo" ha rivelato Paul Thomas Anderson. "Continuavo a pensare: 'Chi conosco che assomiglia a questo tipo?' E come un fulmine a ciel sereno, mi è venuto in mente il papà di Leo. Era perfetto, è identico al personaggio che avevo in mente. Così l'ho rintracciato, gli ho chiesto se voleva far parte del film e ha accettato. Gli ho spiegato la sceneggiatura e l'ha trovata fantastica. Mi ha rivelato: 'Leo ti ha detto che possiedo davvero un'azienda di letti ad acqua?' Si chiamava Foggy Bottom". Curiosamente, Soggy Bottom è il primo titolo di Licorice Pizza, successivamente modificato in corso d'opera.

Ricordiamo che Licorice Pizza è già stato accolto come uno dei migliori film del 2021: in attesa di vederlo in Italia