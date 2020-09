Leonardo DiCaprio pagò un fotografo per non far scoprire un segreto a sua madre

Tutti hanno dei segreti che non vogliono far scoprire ai propri genitori, ma le cose cambiano quando sei una delle persone più famose sulla faccia della Terra: è il caso di Leonardo DiCaprio, che una volta fece un accordo con il fotografo Steve Eichner per tenere un segreto al sicuro da sua madre.

Lo ha rivelato Eichner in persona a Page Six, la famosa divisione gossip del New York Post: l'attore del Titanic era preoccupato per la sua immagine e non voleva che sua madre venisse a sapere che aveva iniziato a fumare. DiCaprio è presente nel nuovo libro di Eichner, "In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the 90s", che racconta in fotografie la scena dei club degli anni '90, e il fotografo ha rivelato che l'allora giovane star fece un accordo con lui una notte nel 1994 al Club USA per non fotografarlo mai mentre fumava.

Durante una festa per il thriller di Nicolas Cage Red Rock West, Eichner ha detto di aver scattato una foto del giovane DiCaprio intento a comprare qualcosa dalla "ragazza delle sigarette e delle caramelle", ma nella foto non si vedeva cosa la star stesse comprando. "Leonardo si avvicinò e mi diede un colpetto sulla spalla e disse: 'Ehi amico, puoi farmi un favore e non usare quella foto? Puoi farmi altre foto stasera, in cambio", ha ricordato il fotografo. Quando ha chiesto al rubacuori perché non voleva che la foto diventasse pubblica, DiCaprio gli disse: "Stavo comprando sigarette e non voglio che mia madre sappia che fumo".

DiCaprio è notoriamente vicino a sua madre, Irmelin Indenbirken, e la sua paura che lei scoprisse che fumava era stata precedentemente rivelata dal suo co-protagonista di Buon compleanno Mr. Gape, Johnny Depp. Nel 2016, al Santa Barbara International Film Festival, Depp ha ricordato che l'astro nascente lo tormentava di continuo sul set parlandogli di sigarette.

Per altri approfondimenti, ecco quando inizieranno le riprese di Killers of the Flower Moon, il prossimo film con Leonardo DiCaprio: il cast lo riunirà a Robert De Niro sotto la guida del regista Martin Scorsese.