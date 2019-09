Leonardo DiCaprio non è mai stato in lizza per interpretare il Joker di Todd Phillips

Fresco vincitore del meritato Leone d'Oro alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e prestato proprio in questi giorni all'annuale Toronto International Film Festival, il Joker di Todd Phillips è al momento tra i film più applauditi dell'anno, tanto che si parla già di favorito agli Academy Awards.

A interpretare Arthur Fleck, protagonista problematico e schivo che diventerà poi il Joker, è stato scelto un eccezionale Joaquin Phoenix, attore - a quanto pare - sui cui il film è stato interamente cucito sin dall'inizio, dalla fase di scrittura e pre-produzione, quando questo progetto di origini cinematografico dedicato al Clown Criminale DC era ancora un rumor connesso anche a Martin Scorsese come produttore e a Leonardo DiCaprio possibile interprete del personaggio.



Sappiamo oggi che Scorsese è stato solo nominato come fonte di ispirazione (grande, grandissima) e in aggiunta, come rivelato da Phillips stesso, che DiCaprio non è mai stato neanche lontanamente preso in considerazione per il ruolo. Il regista è stato sintetico e chiarissimo su questo: "Abbiamo scritto il film per Joaquin Phoenix. Era l'unico attore che volevamo".



Joker vede nel cast anche Zazie Beetz e Robert De Niro, per un'uscita prevista in Italia il prossimo 3 ottobre.