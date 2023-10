Leonardo DiCaprio, non crederete mai a come si è travestito per la festa Halloween

Ad ogni Halloween, i profili Instagram dei divi vengono infestati da foto di travestimenti incredibilmente ben riusciti. Qualcuno, però, a volte decide di essere controcorrente. Tra questi c'è Leonardo DiCaprio che si è presentato ad un party a Los Angeles con un look molto particolare.

Dopo che con lo sciopero degli attori ancora in corso ha vietato a tutti i membri del SAG-AFTRA di indossare determinati costumi di Halloween durante i festeggiamenti, l'attore premio Oscar ha deciso di battere tutti proponendo un travestimento semplice ma che nessuno, probabilmente, avrebbe mai pensato indossato da qualcuno come lui. DiCaprio è stato fotografato tra le strade di Los Angeles pronto a partecipare ad una festa con un costume sorprendente: la maschera di un papero.

L'attore è stato catturato tra le vie della città con un outfit estremamente casual e indosso la maschera di una peperella gialla. Non è ben chiaro se la decisione sia legata a qualcosa o al semplice tentativo di nascondersi dai paparazzi in maniera divertente ed anticonvenzionale ma, sicuramente, il costume di Halloween 2023 di Leonardo DiCaprio non verrà facilmente dimenticato. Con la sua solita non curanza e abitudine a mostrarsi ai fotografi l'attore, nonostante il volto coperto, è sembra più che rilassato e a suo agio.

L'ultimo gossip su Leonardo DiCaprio riguarda il suo flirt con la modella Vittoria Ceretti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!