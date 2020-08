Leonardo DiCaprio: naso rotto a Daniel Day-Lewis davanti a Eva Henger in Gangs of New York

Stasera su Rai Movie dalle 21:10 torna in tv Gangs of New York, uno dei film più famosi e acclamati del Martin Scorsese del XXI secolo con protagonisti Leonardo Di Caprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz e Liam Neeson.

Per l'occasione vi raccontiamo uno dei retroscena più famosi riguardanti la realizzazione del film del 2002, ovvero l'incidente sul set durante il quale Leonardo DiCaprio ruppe accidentalmente il naso a Daniel Day-Lewis.

La scena incriminata è quella in cui William Cutting (Day-Lewis) smaschera il doppio gioco del protagonista Amsterdam e inizia a pestarlo duramente davanti al pubblico nella pagoda cinese: il combattimento fra i due attori si è spinto troppo oltre, ma anche dopo essersi rotto il naso Daniel Day-Lewis ha continuato a recitare. La testimone chiave dell'accaduto fu Eva Henger, celebre star del mondo del porno che ebbe una parte del film di Scorsese proprio nella sequenza dello spettacolo cinese: il suo ruolo fu tagliato, ma le sue parole restano.

"Daniel ha continuato con la scena nonostante il dolore e il sangue. Io sicuramente sarei scoppiata a piangere, ma lui disse che era entusiasta perché la scena era venuta bene!", avrebbe commentato la modella ungherese naturalizzata italiana tempo dopo.

Dal canto suo, Leonardo DiCaprio si è sempre difeso: "Si è rotto il naso, davvero, ma lo fece colpendo un sacco pieno di sabbia e non me. Non sono stato io! Avrebbe dovuto darmi una testata in faccia ma avevo una protezione, anche se nel film non si vede."

L'attore tornerà prossimamente con Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon;