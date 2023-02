Leonardo DiCaprio si mostra con la nuova fidanzata: è la modella 19enne Eden Polani

Leonardo DiCaprio sembra ormai essere perseguitato dalla maledizione del 25. Dopo la rottura con la modella Camila Morrone poco dopo il suo 25esimo compleanno, l'attore premio Oscar pare stia uscendo da diverso tempo con la modella Eden Polani di ben 29 anni più giovane di lui.

Nel momento in cui la notizia è trapelata, sui social è impazzata una polemica riguardo l'eccessiva differenza di età tra di DiCaprio e le sue fidanzate. Conti alla mano, l'attore sembra non abbia mai avuto una relazione con nessuna donna al di sopra dei 25 anni. Alcuni utenti su Twitter hanno addirittura fatto alcuni paragoni con altre star di Hollywood per far capire meglio la differenza d'età che divide l'attore da Eden Polani. Il gap sarebbe lo stesso che divide, ad esempio, Pedro Pascal e Bella Ramsey entrambi protagonisti di The Last of Us o addirittura David Harbour da Millie Bobbie Brown volti di Stranger Things.

Un grafico ha chiarito il fatto che DiCaprio non frequenta over 25, confermando la tendenza di moltissimi divi di Hollywood nell'essere affiancati da donne notoriamente più giovani di loro. Se per alcuni la differenza sembra essere al quanto irrilevante, per DiCaprio, scapolo d'oro di Hollywood è diventato oggetto di discussione tra i suoi fan e sui social network. La cosa sembra essere diventata addirittura bersaglio di prese in giro nel mondo dello spettacolo. Ad esempio, il complicato rapporto tra DiCaprio e le under 25 fu soggetto di battute durante gli Emmy.

Da ormai anni l'attore è il centro dei gossip più succulenti di Hollywood dato che, con tutta probabilità, è uno dei pochi interpreti ad incarnare ancora la figura di divo andata un pò perdendosi negli anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!