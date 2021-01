Leonardo DiCaprio: 'Mio padre ha salvato la mia carriera'

Questa sera Leonardo DiCaprio torna in tv con La Maschera di Ferro, film del 1998 diretto da Randall Wallace liberamente ispirato al romanzo Il visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas. L'attore non ha di certo bisogno di presentazioni ma, sembra che gli inizi della sua carriera non siano stati dei più semplici.

Il giovane Leonardo ha incontrato molti ostacoli quando si è approcciato al mondo della recitazione ma, sembra che fondamentale sia stato suo padre che lo ha spronato a non abbattersi e a combattere qualsiasi avversità.

"Ricordo una sessione di casting che ho avuto da piccolo dove ero un ballerino di break dance, mi sono fatto anche un taglio di capelli stranissimo. Mi hanno rifiutato e sono rimasto davvero deluso da me stesso. Pensavo che la mia carriera fosse finita li. Non sono nemmeno riuscito a leggere una riga. Senza mio padre non sarei qui. Mi disse che non dovevo preoccuparmi e che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione".

DiCaprio non ha mai dimenticato la rassicurazione di suo padre, e la sua occasione è veramente arrivata poco dopo con il ruolo di Genitori in blue jeans: "Ho preso a cuore le sue parole. È stata una di quelle situazioni in cui sono stato abbastanza fortunato e abbastanza fortunato ad essere nel posto giusto al momento giusto. E ho fatto un paio di programmi televisivi. Poi, all'improvviso, mi trovato sul set di Genitori in Blue Jeans e da li sono riuscito ad entrare nel mondo dei lungometraggi".

