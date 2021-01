Leonardo DiCaprio, i migliori film disponibili in streaming in Italia

Uno degli attori più amati e poliedrici della sua generazione e attualmente in circolazione è sicuramente Leonardo DiCaprio, che ritroveremo al cinema il prossimo anno nell'attesissima sesta collaborazione cinematografica con l'amico, regista e mentore Martin Scorsese, in Killers of the Flower Moon di Apple TV+.

Continuando nelle news dedicate ai consigli streaming, vogliamo proporvi oggi una lista dei migliori film di Leonardo DiCaprio che è possibile guardare comodamente in abbonamento ai diversi servizi streaming quali Netflix o Amazon Prime Video.



Sulla piattaforma di Reed Hastings sono disponibili Prova a Prendermi di Steven Spielberg, Shutter Island di Martin Scorsese, Revolutionary Road di Sam Mendes, Django Unchained di Quentin Tarantino, The Departed ancora di Scorsese, Inception di Christopher Nolan e infine Blood Diamond di Edward Zwick.



Su Amazon Prime Video l'offerta è invece minore, almeno in abbonamento, ma si possono visionare The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, Revenant di Alejandro Gonzalez Inarritu e Buon compleanno Mr. Grape di Lasse Hallstrom, una delle primissime prove attoriali di un giovanissime DiCaprio. In noleggio, invece, si trovano anche Gangs of New York, C'era una volta a Hollywood e Titanic.



Li avete visiti tutti? Ne recupererete qualcuno prossimamente? Qual è a vostro avviso il suo migliore? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.